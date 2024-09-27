Система тарифообразования "Укрзализныци" давно устарела и нуждается в пересмотре, - ФМУ

"В разработке новой системы тарифообразования должен быть четкий, аргументированный подход, исходящий из реальных затрат, которые несут перевозчики. Для каждой отрасли эти расходы разные. Для зерновиков, например, это формирование эшелонов на разных станциях по вагонам, то есть эшелон формируется постепенно. Для химиков, металлургов – это формирование целого эшелона на предприятии и прямая доставка грузов в порт или до границы. И исходя из этого, следует формировать тариф. подчеркнул Беленький.

Он отметил, что лучшим вариантом является тот, что используют в соседних европейских странах, когда есть базовая ставка, а к ней уже добавляются коэффициенты в зависимости от предоставленных услуг – например, за использование промежуточных или сортировочных станций, а также с учетом сезонности грузоперевозок.

"В требованиях Евросоюза четко указано: тарифы естественных монополий должны быть экономически обоснованы. И если стоимость и количество услуг разные, то соответственно, и тарифы для разных грузов должны быть разными. То, что предлагает Укрзализныця под названием «гармонизация», не соответствует ни одной логике Ведь за такого подхода целые отрасли, которые вынуждены пользоваться услугами монополиста, будут платить за услуги, которыми не пользуются.

Напомним, "Укрзализныця" подала в правительство план "гармонизации" тарифов на перевозку: если его примут, стоимость перевозки стройматериалов вырастет на 52%, руды и уголь – на 7%, возврат пустых вагонов – на 67%.



В свою очередь, президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий заявил, что если УЗ повысит тарифы на грузовые перевозки, цена на строительные материалы возрастет, а о скидках придется забыть.