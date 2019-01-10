Система субсидий стала очередной "схемой" власти, - Соболев

Фото: Сергей Соболев (УНИАН)

По мнению нардепа, сейчас количество субсидиантов необоснованно сокращается

Система субсидий в Украине является очередной "схемой" перекачки денег из бюджета в карманы владельцев облгазов и облэнерго, а не помощь украинцам. Об этом заявил заместитель руководителя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, сообщает РБК-Украина.

"Это фактически попытка посадить на крючок десятки миллионов избирателей, которых потом на выборах будут заставлять голосовать за "правильного" кандидата", – сказал он.

Политик напомнил, что механизм субсидий существует во многих странах. Он позволяет помочь и защитить 5-7% населения, которые имеют малые доходы. Зато в Украине эта система превращает миллионы граждан в "рабов государства", считает Соболев.

По его мнению, в настоящее время количество субсидиантов необоснованно сокращается. И это не связано с тем, что растут доходы людей и они не могут претендовать на помощь государства. Нардеп пояснил, что фактически каждый год или полгода действующая власть внедряет новые механизмы, которые препятствуют получению субсидий.

"Сейчас дошли до того, что начали ограничивать доступ к субсидиям целой категории граждан: тех, кто месяцами не может найти работу, кто работает за рубежом. Власть выбросила людей за границу, не может обеспечить их рабочими местами в Украине, а страдают теперь их семьи. С новым порядком начисления субсидий они не смогут получить помощь государства", – отметил Соболев.

Он также прогнозирует, что после новых повышений цены на газ может выйти очередное решение власти о том, что определенные категории граждан не подпадают под выплату субсидий: "Таким образом искусственно сокращается количество тех, кто может получать субсидии, хотя доходы этих людей резко уменьшаются".