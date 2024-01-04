Система Skynex і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет зброї

Німеччина сьогодні, 4 січня, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву нову зенітну систему Skynex.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.
Зазначається, що Україна отримала нову зенітну самохідну установку Skynex разом із боєприпасами.
Також Берлін передав додаткові ракети до систем ППО Patriot та IRIS-T SLM, а також боєприпаси до Leorard 2A6.
Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.
Раніше Німеччина оголосила, що подвоїть військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро.
Нещодавно Німеччина оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву додаткові зенітки Gepard.
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