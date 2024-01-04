Система Skynex и не только. Германия передала Украине новый пакет оружия

Отмечается, что Украина получила новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами.

Также Берлин передал дополнительные ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM, а также боеприпасы к Leorard 2A6.

Что еще получили ВСУ

10 БМП "Мардер";

2 РЛС TRML-4D;

9080 боеприпасов 155 мм;

2 танка для разминирования WISENT;

1 танк-мостоукладчик Biber;

3350 боевых касок;

30 систем обнаружения дронов;

10 наземных обзорных РЛС GO1;

10 грузовиков Zetros;

3 тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;

34 других транспортных средства;

305 штурмовых винтовок МК 556;

0,75 млн патронов;

1152 зимних маскировочных сеток.

Что Германия передаст Украине в будущем

4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM;

1 система ПВО Skynex с боеприпасами к ней;

20 систем обнаружения беспилотников;

26 850 боевых шлемов;

41 грузовик Mercedes;

4 695 штурмовых винтовок MK 556;

0,45 млн боеприпасов для огнестрельного оружия

8 000 противотанковых мин.

Помощь Украине от Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, предоставляя военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Ранее Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро.

Недавно Германия обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву дополнительные зенитки Gepard.