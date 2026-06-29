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Тримайте гаджети зарядженими: в Yasno звернулися до українців через аномальну спеку

09:01 29.06.2026 Пн
2 хв
Чого чекати через аномальну спеку?
aimg Олена Чупровська
Фото: чому найближчі дні будуть напруженими для енергетики (Getty Images)

Через аномальну спеку в Україні різко зросло споживання електроенергії - енергосистема вже працює в напруженому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост генерального директора Yasno Сергія Коваленка у Facebook.

Спека б'є по енергосистемі

Кожні додаткові три градуси тепла у Києві додають близько 100 МВт навантаження на систему - такі цифри навів Коваленко.

"Європа, а разом із нею і Україна, увійшли у період аномальної спеки. Для енергетики це означає одне - різке зростання споживання. У Києві кожні додаткові +3°C зараз додають близько 100 МВт навантаження на систему", - написав він.

Чому навантаження таке велике

Основна причина - масове використання кондиціонерів. Це стосується і домівок, і офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств.

Але є ще одна проблема: обладнання, яке більше чотирьох років працює в умовах війни і пережило численні атаки, зараз проходить ремонти.

"Частина інфраструктури перебуває в ремонтах, частина працює буквально на межі своїх можливостей. Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі", - зазначив гендиректор Yasno.

Коваленко сподівається, що компанії вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Водночас він порадив бути готовими до можливих перебоїв.

"Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими", - додав він.

Тим часом через нічну атаку дронів частина Криму залишилась без світла. РБК-Україна повідомляло про наслідки удару для місцевої інфраструктури.

Нагадаємо, через спеку в Європі стрімко подорожчала електроенергія.

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