Тримайте гаджети зарядженими: в Yasno звернулися до українців через аномальну спеку

Через аномальну спеку в Україні різко зросло споживання електроенергії - енергосистема вже працює в напруженому режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост генерального директора Yasno Сергія Коваленка у Facebook.
Кожні додаткові три градуси тепла у Києві додають близько 100 МВт навантаження на систему - такі цифри навів Коваленко.
"Європа, а разом із нею і Україна, увійшли у період аномальної спеки. Для енергетики це означає одне - різке зростання споживання. У Києві кожні додаткові +3°C зараз додають близько 100 МВт навантаження на систему", - написав він.
Основна причина - масове використання кондиціонерів. Це стосується і домівок, і офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств.
Але є ще одна проблема: обладнання, яке більше чотирьох років працює в умовах війни і пережило численні атаки, зараз проходить ремонти.
"Частина інфраструктури перебуває в ремонтах, частина працює буквально на межі своїх можливостей. Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі", - зазначив гендиректор Yasno.
Коваленко сподівається, що компанії вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Водночас він порадив бути готовими до можливих перебоїв.
"Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими", - додав він.
Тим часом через нічну атаку дронів частина Криму залишилась без світла. РБК-Україна повідомляло про наслідки удару для місцевої інфраструктури.
Нагадаємо, через спеку в Європі стрімко подорожчала електроенергія.