Система ППО і понад 1110 загарбників: в Генштабі оновили статистику втрат росіян за добу

За останню добу з 16 на 17 липня росіяни втратили на війні в Україні 1110 солдатів, одну систему протиповітряної оборони та одну РСЗВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними ISW, по всій лінії фронту точаться позиційні бої, росіяни просунулися біля Авдіївки.
Атаки українських дронів у глибині території Росії продовжують тиснути на систему ППО агресора.
Впродовж доби 16 липня на фронті було зафіксовано 86 бойових зіткнень.
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