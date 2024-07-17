Система ПВО и более 1110 захватчиков: в Генштабе обновили статистику потерь россиян за сутки

За последние сутки с 16 на 17 июля россияне потеряли на войне в Украине 1110 солдат, одну систему противовоздушной обороны и одну РСЗО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.24 ориентировочно составили:
Напомним, по данным ISW, по всей линии фронта идут позиционные бои, россияне продвинулись возле Авдеевки.
Атаки украинских дронов в глубине территории России продолжают давить на систему ПВО агрессора.
В течение суток 16 июля на фронте было зафиксировано 86 боевых столкновений.
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