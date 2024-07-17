Система ППО і понад 1110 загарбників: в Генштабі оновили статистику втрат росіян за добу

Фото: на фронті в Україні за добу загинули понад 1100 російських загарбників (Getty Images)

За останню добу з 16 на 17 липня росіяни втратили на війні в Україні 1110 солдатів, одну систему протиповітряної оборони та одну РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.