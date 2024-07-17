Система ППО і понад 1110 загарбників: в Генштабі оновили статистику втрат росіян за добу
Фото: на фронті в Україні за добу загинули понад 1100 російських загарбників (Getty Images)
За останню добу з 16 на 17 липня росіяни втратили на війні в Україні 1110 солдатів, одну систему протиповітряної оборони та одну РСЗВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 562 510 (+1110) осіб ліквідовано;
- танків - 8238 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 15 871 (+9) од.;
- артилерійських систем - 15 411 (+43) од.;
- РСЗВ - 1120 (+1) од.;
- засоби ППО - 893 (+1) од.;
- літаків - 361 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 224 (+31) од.;
- крилатих ракет - 2398 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 20 741 (+61) од.;
- спеціальної техніки - 2586 (+9) од.
Нагадаємо, за даними ISW, по всій лінії фронту точаться позиційні бої, росіяни просунулися біля Авдіївки.
Атаки українських дронів у глибині території Росії продовжують тиснути на систему ППО агресора.
Впродовж доби 16 липня на фронті було зафіксовано 86 бойових зіткнень.
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