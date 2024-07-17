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Система ПВО и более 1110 захватчиков: в Генштабе обновили статистику потерь россиян за сутки

Среда 17 июля 2024 07:27
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Система ПВО и более 1110 захватчиков: в Генштабе обновили статистику потерь россиян за сутки Фото: на фронте в Украине за сутки погибли более 1100 российских захватчиков (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 16 на 17 июля россияне потеряли на войне в Украине 1110 солдат, одну систему противовоздушной обороны и одну РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 562 510 (+1110) человек ликвидировано;
  • танков - 8238 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин - 15 871 (+9) ед;
  • артиллерийских систем - 15 411 (+43) ед;
  • РСЗО - 1120 (+1) ед;
  • средства ПВО - 893 (+1) ед;
  • самолетов - 361 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 224 (+31) ед;
  • крылатых ракет - 2398 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20 741 (+61) ед;
  • специальной техники - 2586 (+9) ед.

Система ПВО и более 1110 захватчиков: в Генштабе обновили статистику потерь россиян за сутки

Напомним, по данным ISW, по всей линии фронта идут позиционные бои, россияне продвинулись возле Авдеевки.

Атаки украинских дронов в глубине территории России продолжают давить на систему ПВО агрессора.

В течение суток 16 июля на фронте было зафиксировано 86 боевых столкновений.

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