Система ПВО и более 1110 захватчиков: в Генштабе обновили статистику потерь россиян за сутки
Фото: на фронте в Украине за сутки погибли более 1100 российских захватчиков (Getty Images)
За последние сутки с 16 на 17 июля россияне потеряли на войне в Украине 1110 солдат, одну систему противовоздушной обороны и одну РСЗО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 562 510 (+1110) человек ликвидировано;
- танков - 8238 (+11) ед;
- боевых бронированных машин - 15 871 (+9) ед;
- артиллерийских систем - 15 411 (+43) ед;
- РСЗО - 1120 (+1) ед;
- средства ПВО - 893 (+1) ед;
- самолетов - 361 ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 224 (+31) ед;
- крылатых ракет - 2398 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 20 741 (+61) ед;
- специальной техники - 2586 (+9) ед.
Напомним, по данным ISW, по всей линии фронта идут позиционные бои, россияне продвинулись возле Авдеевки.
Атаки украинских дронов в глубине территории России продолжают давить на систему ПВО агрессора.
В течение суток 16 июля на фронте было зафиксировано 86 боевых столкновений.
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