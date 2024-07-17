Система ПВО и более 1110 захватчиков: в Генштабе обновили статистику потерь россиян за сутки

Фото: на фронте в Украине за сутки погибли более 1100 российских захватчиков (Getty Images)

За последние сутки с 16 на 17 июля россияне потеряли на войне в Украине 1110 солдат, одну систему противовоздушной обороны и одну РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.