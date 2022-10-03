Система надання притулку в Євросоюзі зазнала краху, - Нехаммер

Система надання притулку в Євросоюзі останніми роками зазнала краху. Тому вона має бути реформована.
Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kronen Zeitung .
"Необхідно терміново задуматися про те, як має бути змінена система надання притулку в Євросоюзі, які правові підстави мають бути змінені. Тому що система надання притулку в ЄС зазнала краху. Це більш ніж драматично, це причина, і ми, національні держави, повинні справлятися з її наслідками", - заявив канцлер Австрії.
Він також наголосив, що Австрія незабаром направить сигнал до Брюсселя та закликає Єврокомісію зробити необхідні кроки у напрямку створення справжнього прикордонного контролю та прискорення процесу ухвалення рішення про надання притулку вже на кордонах ЄС.
Раніше ми писали, що в Європейському Союзі немає спільного розуміння, чи розпочинати інтеграцію українських біженців. Головним чинником залишається непередбачуваність, як довго триватиме війна.
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