Система надання притулку в Євросоюзі зазнала краху, - Нехаммер

"Необхідно терміново задуматися про те, як має бути змінена система надання притулку в Євросоюзі, які правові підстави мають бути змінені. Тому що система надання притулку в ЄС зазнала краху. Це більш ніж драматично, це причина, і ми, національні держави, повинні справлятися з її наслідками", - заявив канцлер Австрії.

Він також наголосив, що Австрія незабаром направить сигнал до Брюсселя та закликає Єврокомісію зробити необхідні кроки у напрямку створення справжнього прикордонного контролю та прискорення процесу ухвалення рішення про надання притулку вже на кордонах ЄС.