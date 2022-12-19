Система контроля за выбросами, которую предлагает Минприроды, несет коррупционные риски, - эксперт

Внедрение системы автоматизированного контроля за выбросами в том виде, в котором предлагает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, не соответствует европейским нормам, которым Украина обязалась следовать. Проект несет значительные коррупционные риски, потому должен быть отозван.

По его словам, система, которую предлагает Минприроды, не полностью соответствует европейской практике, ведь сначала нужно принять закон о наилучших доступных технологиях и методах (НДТМ), и внедрить европейские требования - причем так, как это происходило в Восточной Европе, где были предусмотрены разные требования для разных стран, отраслей и даже компаний, основываясь на экономической целесообразности.

"Миндовкилля же просто вырывает из трансформации нашей промышленности под европейские стандарты один какой-то элемент, делает его абсолютно невыполнимым по разным параметрам - и предлагает внедрить. При том, что этот проект предполагает даже более жесткое регулирование, чем даже в Европе. И, естественно, внедрять это предприятиям предлагают за собственные средства", - подчеркнул он.

По предварительным подсчетам, на внедрение такой системы необходимо минимум 6 миллиардов гривен.

"Я очень боюсь, что в этом есть коррупционная составляющая, потому что требования о введении этой системы будет прописываться в разрешениях на выбросы. А поскольку разные компании получают эти разрешения в индивидуальном порядке - я думаю, что подход будет диверсифицирован, что всегда создает предпосылки для коррупции", - заявил Каленков.

По его мнению, кроме того, что инициатива Минприроды несвоевременна и несет потенциальные коррупционные риски, она не приближает Украину к трансформации по европейским экологическим стандартам.

"Это должно быть сделано на уровне законов, а не подзаконных актов. Поэтому мы призываем Кабинет министров и народных депутатов убрать эту инициативу, а вместо нее - провести системные изменения в природоохранной политике государства. Подобное же хаотичное внесение проектов может только навредить промышленности и экономик", - резюмировал эксперт.