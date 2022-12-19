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Система контроля за выбросами, которую предлагает Минприроды, несет коррупционные риски, - эксперт

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Понедельник 19 декабря 2022 18:06
Система контроля за выбросами, которую предлагает Минприроды, несет коррупционные риски, - эксперт Фото: система контроля за выбросами, которую предлагает Минприроды, несет коррупционные риски (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Внедрение системы автоматизированного контроля за выбросами в том виде, в котором предлагает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, не соответствует европейским нормам, которым Украина обязалась следовать. Проект несет значительные коррупционные риски, потому должен быть отозван.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента ОП "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова.

По его словам, система, которую предлагает Минприроды, не полностью соответствует европейской практике, ведь сначала нужно принять закон о наилучших доступных технологиях и методах (НДТМ), и внедрить европейские требования - причем так, как это происходило в Восточной Европе, где были предусмотрены разные требования для разных стран, отраслей и даже компаний, основываясь на экономической целесообразности.

"Миндовкилля же просто вырывает из трансформации нашей промышленности под европейские стандарты один какой-то элемент, делает его абсолютно невыполнимым по разным параметрам - и предлагает внедрить. При том, что этот проект предполагает даже более жесткое регулирование, чем даже в Европе. И, естественно, внедрять это предприятиям предлагают за собственные средства", - подчеркнул он.

По предварительным подсчетам, на внедрение такой системы необходимо минимум 6 миллиардов гривен.

"Я очень боюсь, что в этом есть коррупционная составляющая, потому что требования о введении этой системы будет прописываться в разрешениях на выбросы. А поскольку разные компании получают эти разрешения в индивидуальном порядке - я думаю, что подход будет диверсифицирован, что всегда создает предпосылки для коррупции", - заявил Каленков.

По его мнению, кроме того, что инициатива Минприроды несвоевременна и несет потенциальные коррупционные риски, она не приближает Украину к трансформации по европейским экологическим стандартам.

"Это должно быть сделано на уровне законов, а не подзаконных актов. Поэтому мы призываем Кабинет министров и народных депутатов убрать эту инициативу, а вместо нее - провести системные изменения в природоохранной политике государства. Подобное же хаотичное внесение проектов может только навредить промышленности и экономик", - резюмировал эксперт.

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