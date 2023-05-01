Система фільтрації фішингових сайтів несе загрози інформаційній безпеці України, - оператори

Як повідомляється, ІнАУ провела опитування щодо ризиків системи фільтрації фішингових сайтів, яка була впроваджена розпорядженням НЦУ від 30.01.2023 № 67/850.

В опитуванні взяли участь 78 керівників підприємств, які представляють переважну більшість операторів електронних комунікацій серед членів ІнАУ.

Згідно з результатами опитування:

62% опитаних операторів вважають, що впроваджена розпорядженням система блокування доменів несе загрози для інформаційної безпеки України;

72% опитаних вважають, що використання "транзитного" сервера НКЦК РНБО для передачі провайдерам переліку фішингових сайтів, сформованих командою CSIRT НБУ, створює додаткові суттєві ризики.

В ІнАУ також додали, що з моменту оприлюднення розпорядження асоціація пропонувала змінити систему фільтрації. Згідно з експертизою асоціації, централізована автоматична система має стратегічні технологічні вразливості, які ставлять під загрозу весь сегмент українського інтернету та створюють загрози національній безпеці.

"У військовий час такі вразливості дозволяють на суттєвий час заблокувати доступ до інтернету в зоні .ua. Транзитний сервер РНБО, на який передається інформація, є дублюванням функцій та знижує рівень захисту системи", - вказують експерти.