Система фильтрации фишинговых сайтов несет угрозы информационной безопасности Украины, - операторы

Система фильтрации фишинговых сайтов несет угрозу информационной безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Интернет ассоциации Украины (ИнАУ).
Как сообщается, ИнАУ провела опрос по рискам системы фильтрации фишинговых сайтов, внедренной распоряжением НЦУ от 30.01.2023 № 67/850.
В опросе приняли участие 78 руководителей предприятий, представляющих подавляющее большинство операторов электронных коммуникаций среди членов ИнАУ.
Согласно результатам опроса:
В ИнАУ также добавили, что с момента обнародования распоряжения ассоциация предлагала изменить систему фильтрации. Согласно экспертизе ассоциации, централизованная автоматическая система имеет стратегические технологические уязвимости, которые ставят под угрозу весь сегмент украинского интернета и создают угрозы национальной безопасности.
"В военное время такие уязвимости позволяют существенно заблокировать доступ к интернету в зоне .ua. Транзитный сервер СНБО, на который передается информация, является дублированием функций и снижает уровень защиты системы", - указывают эксперты.
Напомним, ранее РБК-Украина писала, что ИнАУ назвала систему автоматической блокировки сайтов опасной и поддерживает ее обжалование в судах.