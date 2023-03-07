Система електронних платежів запрацює цілодобово з 1 квітня: НБУ визначив порядок

Нове покоління системи електронних платежів (СЕП) запрацює з 1 квітня 2023 року. Воно працюватиме на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та в цілодобовому режимі (24/7).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
За даними прес-служби, Національний банк України врегулював питання виконання міжбанківських платіжних операцій в національній валюті. Документ набирає чинності з 01 квітня 2023 року, крім норми про обов’язкове зараховування коштів за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом години, яка діятиме з 1 квітня 2024 року.
НБУ, зокрема, встановив, що:
Нагадаємо, раніше планувалося, що нове покоління системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) запрацює в цілодобовому режимі (24/7) з 20 серпня 2022 року.
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