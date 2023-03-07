Система электронных платежей будет работать круглосуточно с 1 апреля: НБУ определил порядок

Новое поколение системы электронных платежей (СЭП) заработает с 1 апреля 2023 года. Она будет работать на базе международного стандарта ISO 20022 и в круглосуточном режиме (24/7).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
По данным пресс-службы, Национальный банк Украины урегулировал вопрос выполнения межбанковских платежных операций в национальной валюте. Документ вступает в силу с 1 апреля 2023 года, кроме нормы об обязательном зачислении средств по платежной операции на счет получателя в течение часа, которая будет действовать с 1 апреля 2024 года.
НБУ, в частности, установил, что:
Напомним, ранее планировалось, что новое поколение системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) заработает в круглосуточном режиме (24/7) с 20 августа 2022 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.