Система DREAM та пріоритетність проєктів: про що говорили на публічних консультаціях відновлення

Спрощення функціоналу системи DREAM, визначення пріоритетності проєктів відновлення, допомога в пошуку міжнародного фінансування, особливий підхід для прифронтових та деокупованих громад, взаємодія DREAM з іншими системами та реєстрами та ін. - ці та інші теми обговорили учасники другого етапу публічних консультацій "Ефективна та прозора політика відновлення".
Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.
Консультації проводить Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування спільно з ВГО "Інститут Республіка" за ініціативи народної депутатки Олени Шуляк.
Метою публічних консультацій є збір пропозицій щодо положень законопроєкту "Про засади відновлення України" з метою його доопрацювання. Цей законопроєкт закріплює ключові принципи державної політики у сфері відновлення, визначено органи, які здійснюють державну політику в цій сфері, фіксує обʼєкти та форми відновлення, джерела фінансування і контроль. Законопроєкт є однією з умов плану Ukraine Facility, за яким Україна отримає від Євросоюзу 50 млрд євро.
Учасники другого етапу публічних консультацій зосередилися на питаннях, пов’язаних із застосуванням DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management).
"Система DREAM – не просто цифровий інструмент, а ціла цифрова система, яка допомагає працювати з усіма проєктами відновлення і керувати проєктом з моменту його створення до моменту реалізації та отримання певних результатів", - пояснила Олена Шуляк.
За її словами, DREAM також створює уніфікований підхід до управління проєктами і допомагає людям опанувати цей підхід.
"Систему DREAM важливо використовувати як навчальний базовий модуль, в якому буде зібрана вся інформація стосовно того, як керувати проєктами. Тому що не у всіх є відповідні навички", - зазначила Олена Шуляк.
В ході публічних консультацій, зокрема, були надані такі пропозиції:
Публічні консультації відбуваються в три етапи у форматі онлайн на платформі Zoom.
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