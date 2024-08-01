Система DREAM и приоритетность проектов: о чем говорили на публичных консультациях восстановления

Консультации проводит Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства совместно с ВОО "Институт Республика" по инициативе народной депутатки Елены Шуляк.

Целью публичных консультаций является сбор предложений по положениям законопроекта "Об основах восстановления Украины" с целью его доработки. Законопроект закрепляет ключевые принципы государственной политики в сфере восстановления, определены органы, осуществляющие государственную политику в этой сфере, фиксирует объекты и формы восстановления, источники финансирования и контроль. Законопроект является одним из условий плана Ukraine Facility, согласно которому Украина получит от Евросоюза 50 млрд евро.

Участники второго этапа публичных консультаций сосредоточились на вопросах, связанных с применением DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management).

"Система DREAM – не просто цифровой инструмент, а целая цифровая система, которая помогает работать со всеми проектами обновления и управлять проектом с момента его создания до момента реализации и получения определенных результатов", - пояснила Елена Шуляк.

По ее словам, DREAM также создает унифицированный подход к управлению проектами и помогает людям овладеть этим подходом.

"Систему DREAM важно использовать как обучающий базовый модуль, в котором будет собрана вся информация о том, как управлять проектами. Потому что не у всех есть соответствующие навыки", - отметила Елена Шуляк.

В ходе публичных консультаций, в частности, были предоставлены следующие предложения:

максимально упростить функционал системы DREAM, так как у пользователей возникает много вопросов по поводу заполнения заявок даже с помощью инструкции;

уделить внимание определению приоритетности заявок. Проекты, направленные на реализацию базовых потребностей (жилье, вода, электричество), должны отображаться в системе как первоочередные. К примеру, детский лагерь отдыха нельзя строить, если в общине не восстановлено водоснабжение;

развивать мультиоперабельность, то есть взаимосвязи DREAM с другими реестрами и платформами;

европейские стандарты инклюзивности должны носить не рекомендательный, а обязательный для выполнения характер;

обеспечить обязательность публикации обоснования, почему тот или иной проект является приоритетным;

особый подход для прифронтовых и деоккупированных общин;

использовать систему DREAM для краудсорсинга для сбора средств на определенные проекты для общин;

система DREAM должна идентифицировать, кому подчиняется восстанавливаемый объект: общине, области и т.п.;

создать общую стратегию восстановления и развития Украины, на основе которой будет определяться приоритетность проектов;

поскольку международные доноры имеют свои требования и стандарты для выделения финансирования, в системе DREAM должен быть перечень этих стандартов, чтобы заявители имели возможность ознакомиться с ними;

обеспечить обратную связь, поскольку заявители не видят динамику внесенных проектов, в частности, количество просмотров и замечаний;

создать в системе DREAM отдельную секцию для объектов культурного наследия;

делать акцент на качестве пространства, то есть на восстановлении не отдельных объектов, а ячеек.

Публичные консультации проходят в три этапа в формате онлайн на платформе Zoom .