Система DREAM и приоритетность проектов: о чем говорили на публичных консультациях восстановления

Упрощение функционала системы DREAM, определение приоритетности проектов восстановления, помощь в поиске международного финансирования, особый подход для прифронтовых и деоккупированных общин, взаимодействие DREAM с другими системами и реестрами. - эти и другие темы обсудили участники второго этапа публичных консультаций "Эффективная и прозрачная политика обновления".
Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.
Консультации проводит Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства совместно с ВОО "Институт Республика" по инициативе народной депутатки Елены Шуляк.
Целью публичных консультаций является сбор предложений по положениям законопроекта "Об основах восстановления Украины" с целью его доработки. Законопроект закрепляет ключевые принципы государственной политики в сфере восстановления, определены органы, осуществляющие государственную политику в этой сфере, фиксирует объекты и формы восстановления, источники финансирования и контроль. Законопроект является одним из условий плана Ukraine Facility, согласно которому Украина получит от Евросоюза 50 млрд евро.
Участники второго этапа публичных консультаций сосредоточились на вопросах, связанных с применением DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management).
"Система DREAM – не просто цифровой инструмент, а целая цифровая система, которая помогает работать со всеми проектами обновления и управлять проектом с момента его создания до момента реализации и получения определенных результатов", - пояснила Елена Шуляк.
По ее словам, DREAM также создает унифицированный подход к управлению проектами и помогает людям овладеть этим подходом.
"Систему DREAM важно использовать как обучающий базовый модуль, в котором будет собрана вся информация о том, как управлять проектами. Потому что не у всех есть соответствующие навыки", - отметила Елена Шуляк.
В ходе публичных консультаций, в частности, были предоставлены следующие предложения:
Публичные консультации проходят в три этапа в формате онлайн на платформе Zoom .
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