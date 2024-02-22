Система дистанційного виявлення мін: НАТО підтримає українську розробку

НАТО підтримає проект "MinesEye". Система призначена для виявлення прихованих вибухонебезпечних предметів. В рамках тестування розробники провели понад 100 аеромагнітних досліджень. Подальша робота над проєктом дозволить удосконалити технологію, розширити її можливості та збільшити ефективність

"Розробка та впровадження у сфері протимінної діяльності інновацій - один з ключів до пришвидшення очищення території України. Минулого року Міністерство економіки спільно з Міноборони та ДСНС організувало тестування нових технологій в реальних умовах, а спільно з Київською школою економіки запустило акселераційну програму для проєктів у сфері розмінування", - зазначив заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Ідея належить українським розробникам. До неї долучаться вітчизняні та іноземні науковці, оператори протимінної діяльності (ПМД), зокрема фахівці ДСНС.

"Важливо, що напрацювання українських розробників оцінені на міжнародному рівні. Переконаний, що за підтримки наших міжнародних партнерів матимемо високотехнологічний, практичний та ефективний продукт, який до того ж вироблятиметься в Україні", - додав Безкаравайний.

Раніше ми повідомляли, що за словами ООН, третина території України забруднена мінами й боєприпасами, що не розірвалися.