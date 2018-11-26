Система 2D-маркировки может стать обязательной для "Доступных лекарств", - Минздрав

Фото: Роман Илык (РБК-Украина)

В Минздраве рассказали о внедрении системы 2D-маркировки

Система 2D-маркировки может стать обязательной для лекарств, входящих в правительственную программу "Доступные лекарства" уже с 2019 года. Об этом сообщил заместитель министра охраны здоровья Роман Илык в ходе круглого стола в Одессе, прошедшего на базе фармкомпании "ИнтерХим", единственном на сегодняшний день предприятии в Украине, уже внедрившем систему нанесения QR-кодов на каждую единицу выпускаемого лекарственного средства и дальнейшего их отслеживания.

В дальнейшем планируется применения системы для всех лекарств, закупаемых за бюджетные средства, т.н. Национальный перечень лекарственных средств, а далее – на коммерческом рынке лекарственных средств, присутствующих в Украине.

Внедрение системы 2D-маркировки, по словам Илыка, обусловлено тем, что с февраля 2019 года QR-кодирование лекарств станет обязательным для стран Евросоюза, и лекарства, которые не могут быть из-за этого реализованы на европейском рынке, возможно, попадут на рынок украинский, что увеличивает риск потребления украинцами некачественных или фальсифицированных лекарств.

По словам Илыка, на сегодня, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждая 10-я пачка лекарств в Украине может быть подделкой.

"Очень не хочется, чтобы это цифра возросла и Украина стала таким себе стоком, ямой, куда недобросовестные субъекты будут сбывать свои лекарства", - подчеркнул Илык.

Концепция министерства заключается в создании общей информационной базы данных, где будет аккумулироваться вся информация о произведенных и импортированных в Украину лекарственных средствах. Система обязательного нанесения трекинг-кодов (QR-кодов) на упаковки лекарств, по мнению МОЗ, позволит отслеживать движение препаратов от производителя или импортера до конечного потребителя и эффективно противодействовать обороту поддельных и некачественных лекарств в Украине.

В свою очередь член рабочей группы по вопросам внедрения системы отслеживания лекарственных средств при МОЗ Украины Марина Слободниченко добавила, что внедрение системы QR-кодирования соответствует отдельным директивам Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и поэтому является реальным воплощением евроинтеграционного вектора нашего государства. Однако для реального внедрения QR-кодирования лекарств необходимо внести некоторые изменения в действующее законодательство и нормативно-правовые акты.

Начиная с 2017 года, производители лекарств и в ЕС начали внедрять специальные коды, которые позволят отслеживать движение каждой упаковки лекарств от производителя до конечного покупателя в любой аптеке или пациента в медицинском учреждении.

Речь идет о кодах стандарта GS1 ECC200, который рекомендован к использованию Европейской федерацией фармацевтической промышленности (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations — EFPIA).