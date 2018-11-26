Система 2D-маркування може стати обов'язковою для "Доступних ліків", - МОЗ

Фото: Роман Ілик (РБК-Україна)

У МОЗ розповіли про впровадження системи 2D-маркування

Система 2D-маркування може стати обов'язковою для ліків, що входять в урядову програму "Доступні ліки" вже до 2019 року. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик в ході круглого столу в Одесі, що пройшов на базі фармкомпанії "Інтерхім", єдиному на сьогоднішній день підприємстві в Україні, яке вже запровадило систему нанесення QR-кодів на кожну одиницю готового лікарського засобу та подальшого їх відстеження.

В подальшому планується застосування системи для всіх ліків, що закуповуються за бюджетні кошти, т. зв. Національний перелік лікарських засобів, а далі – на комерційному ринку лікарських засобів, присутніх в Україні.

Впровадження системи 2D-маркування, за словами Ілика, обумовлено тим, що з лютого 2019 року QR-кодування ліків стане обов'язковим для країн Євросоюзу, і ліки, які не можуть бути з-за цього реалізовані на європейському ринку, можливо, потраплять на український ринок, що збільшує ризик споживання українцями неякісних або фальсифікованих ліків

За словами Ілика, на сьогодні, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна 10-та пачка ліків в Україні може бути підробкою.

"Дуже не хочеться, щоб це цифра зросла і Україна стала таким собі стоком, ямою, куди недобросовісні суб'єкти будуть збувати свої ліки", - наголосив Ілик.

Концепція міністерства полягає у створенні загальної інформаційної бази даних, де буде акумулюватися вся інформація про вироблених та імпортованих в Україну лікарських засобах. Система обов'язкового нанесення трекінг-кодів (QR-кодів) на упаковки ліків, на думку МОЗ, дозволить відстежувати рух препаратів від виробника або імпортера до кінцевого споживача і ефективно протидіяти обігу підроблених і неякісних ліків в Україні.

У свою чергу член робочої групи з питань впровадження системи відстеження лікарських засобів при МОЗ України Марина Слободниченко додала, що впровадження системи QR-кодування відповідає окремим директивам Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і тому є реальним втіленням євроінтеграційного вектору нашої держави. Однак для реального впровадження QR-кодування ліків необхідно внести деякі зміни в чинне законодавство і нормативно-правові акти.

Починаючи з 2017 року, виробники ліків і ЄС почали впроваджувати спеціальні коди, які дозволять відстежувати рух кожної упаковки ліків від виробника до кінцевого покупця в будь-якій аптеці або пацієнта в медичній установі.

Мова йде про коди стандарту GS1 ECC200, який рекомендований до використання Європейською федерацією фармацевтичної промисловості (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations — EFPIA).