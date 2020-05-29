Из-за систем нагревания табака продажи сигарет в Японии упали в 5 раз

За 2016-2019 гг. продажи сигарет в Японии снизились в 5 раз. Ключевая причина - переход значительной части потребителей на потенциально более безопасные системы нагревания табака, которые появились на японском рынке в 2014-2016 гг.

Об этом говорится в статье исследователей Медицинского университета Южной Каролины (США) Майкла Куммингса и Джорджа Нанаса, а также профессора Университета Оттавы (Канада) Дэвида Свинора для Международного журнала по исследованию окружающей среды и общественного здоровья.

"С 2011 по 2015 гг. продажи традиционных сигарет в Японии также снижались, но гораздо медленнее - в среднем на 3,1% в год. С 2016 г. падение продаж традиционных сигарет ускорилось в разы", - пишут исследователи.

Ускорение процесса снижения продаж сигарет исследователи однозначно связывают с появлением на рынке Японии систем нагревания табака - IQOS, glo и Ploom Tech. При этом общий объем продаж всех табачных изделий в Японии за этот период также существенно снизился.

Серьезное падение продаж сигарет зарегистрировано в США и Великобритании, где альтернативные табачные изделия со сниженным риском также набирают все большую популярность.

Согласно маркетинговым исследованиям, Япония является одним из наиболее развитых рынков систем нагревания табака. В 2018 г. 85% всех продаж систем нагревания табака в мире приходились именно на Японию.

"Развивающийся рынок никотиновых продуктов со сниженным риском, в т.ч. систем нагревания табака, - это новая возможность для глобального реформирования сигаретного бизнеса и кардинального сокращения количества преждевременных смертей от курения", - пишут исследователи Медицинского университета Южной Каролины и Университета Оттавы.

В то же время, по мнению американских и канадских ученых, для достижения этой цели, государствам нужно усовершенствовать налоговую систему и политику ограничений маркетинга и продаж - в зависимости от уровня потенциального риска для здоровья от потребления традиционных и новых табачных изделий.

Кроме того, основные выводы японского исследования в целом совпадают с выводами научных работ специалистов Американского сообщества по исследованию раковых заболеваний, опубликованных в Британском медицинском журнале в 2019 г. Там также заметили и спрогнозировали дальнейшее снижение продаж сигарет в Японии благодаря переходу потребителей на табачные товары со сниженным риском.

Напомним, что в Украине, по данным РБК-Украина, объем производства традиционных сигарет в 2016-2019 гг. также снизился - почти на треть, с 98,5 до 68,6 млрд шт. в год. Причина снижения официальных объемов - не переход на альтернативные продукты, а рост контрабанды, к которому привели резкие повышения акциза и, соответственно, цен на традиционные сигареты.

За три года теневой рынок табачных изделий в Украине расширился почти в 7 раз. В следующем году, по прогнозам экспертов, вырастет и контрабанда табака для нагревания - на днях президент подписал законопроект, предусматривающий резкое повышение акцизов на эту продукцию в 4 раза.