Сирському – 60. Факти про головкома ЗСУ та його бойовий досвід

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Який військовий шлях пройшов Сирський?

Якими операціями він командував?

Що відомо про факти з життя Олександра Сирського?

Біографія та військова кар’єра

Олександр Сирський народився 26 липня 1965 у селищі Новинки (Володимирська область, тоді – РРФСР) у родині військовослужбовця. У 1970-х роках його батька перевели на службу до Харкова, де майбутній головком закінчив школу.

Військову освіту Сирський здобував у Московському загальновійськовому командному училищі, а згодом – в Академії збройних Сил України (оперативно-тактичний рівень) та Національному університеті оборони (оперативно-стратегічний рівень), які закінчив з відзнакою.

Службу розпочав як командир взводу мотострілецької дивізії в Лубнах (Полтавщина).

в Лубнах (Полтавщина). У 1990‑х роках командував полком Національної гвардії в Чугуєві, на початку 2000‑х – 72-ю механізованою бригадою в Білій Церкві.

У 2013 році був заступником начальника Головного командного центру ЗСУ , відповідав за співпрацю з НАТО.

, відповідав за співпрацю з НАТО. З початком війни на сході України у 2014 році Сирський очолив штаб АТО , а пізніше був призначений командувачем Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ, що координував дії українських силових структур.

, а пізніше був призначений командувачем Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ, що координував дії українських силових структур. У 2017 році він став командиром АТО, яка згодом була переформатована в Операцію об'єднаних сил (ООС).

У 2019 році Олександр Сирський обійняв посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ , на якій зустрів повномасштабне вторгнення РФ у 2022 році.

, на якій зустрів повномасштабне вторгнення РФ у 2022 році. З лютого 2024 року він є головнокомандувачем Збройних сил України.

Фото: Олександр Сирський призначений Головкомом ЗСУ 8 лютого 2024 (t.me/ministry_of_defense_ua)

Військове звання генерал-полковника Сирський отримав у серпні 2020 року. У березні 2022 року був нагороджений орденом "Золота зірка" та отримав звання Героя України за успішну оборону Київщини. У серпні 2024 року президент Володимир Зеленський надав Олександру Сирському звання генерала.

Військові операції під командуванням Сирського

Олександр Сирський має значний досвід бойових дій проти російських сил, починаючи з 2014 року.

На посаді очільника штабу АТО він брав участь в одній з найскладніших операцій – виході з Дебальцевого на Донеччині, де під його командуванням перебувало близько 4,5 тисяч військових, яким протистояло до 20 тисяч бойовиків. За цю операцію він отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та звання генерал-лейтенанта.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Олександр Сирський перебував в епіцентрі подій. Він очолював оборону Києва у березні-квітні 2022 року. Під його керівництвом було створено два кільця оборони столиці, зруйновано мостові переходи в Київській області та підірвано дамбу на річці Ірпінь, що перешкодило наступу ворога.

У вересні 2022 Олександр Сирський керував контрнаступом ЗСУ на Харківщині, що призвів до звільнення сотень населених пунктів, зокрема Ізюма, Балаклії, Куп'янська, а також Лимана та Святогірська на Донеччині.

На посаді командувача Сухопутних військ Сирський відповідав за оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", командуючи оборонними операціями в Соледарі, Бахмуті та Авдіївці.

Битва за Бахмут стала однією з найвиснажливіших, однак, за словами Сирського, "Україна знекровлювала противника", завдавши йому колосальних втрат.

Фото: Сирський спланував Курську операцію (t.me/landforcesofukraine)

Улітку 2024 року під командуванням генерала Сирського почалася Курська операція, що стала першим наступом ЗСУ на територію Росії.

Ця операція мала на меті відволікти російські війська від наступальних операцій на Сумському та Харківському напрямках, змусити Росію перейти в оборону на власній території та нейтралізувати загрозу для українських підрозділів.

"Нас жорстко критикували, бо ми оборонялися й відступали. Мені довелося зробити щось, скажімо так, надзвичайне", – розповів головком про планування Курської операції.

За словами Сирського, у ході операції було вбито або поранено щонайменше 80 тисяч російських військовослужбовців. Курський наступ призвів до зростання морального духу серед українських військових і цивільних, які "відчайдушно чекали новин про просування на фронті".

Генерал вважає, що Курська операція завадила прагненням Росії захопити більше територій і послабила тиск на деякі ділянки східного фронту.

Віджимається по 100 разів і майже не спить. Цікаві факти про головкома ЗСУ

Олександр Сирський був двічі одружений. З першою дружиною Аллою познайомився під час служби у Харківській області. Від цього шлюбу у нього є син Антон, який після розлучення батьків разом із матір'ю емігрував до Австралії. У нинішньому другому шлюбі з Тамарою Харченко народився другий син головкома – Олександр.

Батьки Сирського та його молодший брат проживають у Росії, проте він перестав відвідувати родичів після 1991 року, а в останній раз їздив до РФ у 2000 році на похорон бабусі.

Фото: Олександру Сирському – 60 років (president.gov.ua)

Напередодні 60-річного ювілею Олександр Сирський дав інтерв'ю The Washington post, у якому на питання журналістів відповів, що не думає йти у відставку попри досягнення граничного віку для військової служби.

Головком розповів, що перебуває у гарній фізичній формі, і все ще може зробити 100 віджимань без перерви. Хоча й в оточенні Сирського кажуть, що він "рідко – якщо взагалі колись – спить".

У більш ранніх інтерв'ю Олександр Сирський говорив, що спить по 4-5 годин, регулярно займається спортом та навіть встановив для цього тренажери у штабі.

У розмові з WP Сирський зазначив, що його мотивує "розуміння особистої ролі в процесі захисту нашого населення, наших громадян", і він усвідомлює необхідність "робити більше і краще".

За словами воєначальника, попри роки роботи на вищих посадах найкомфортніше він почувається поруч з піхотою на передовій. Тому помічники очікують, що саме там Сирський проведе своє 60-річчя. На запитання, чи це так, генерал відповів зі сміхом: "Це залежить від Бога і мого президента".

При підготовці використовувалися: інформація порталу Міністерства оборони України, Вікіпедія, публікації АрміяInform, The Guardian, інтерв'ю Олександра Сирського BBC та The Washington post.