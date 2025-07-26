Сырскому – 60. Факты о главкоме ВСУ и его боевом опыте

Сегодня, 26 июля, главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому исполняется 60 лет. Генерал принимал участие во всех ключевых этапах войны – от первых боевых действий на востоке Украины до сложных оборонительных и наступательных операций уже во время полномасштабного вторжения РФ.
РБК-Украина рассказывает о биографии Сырского и ключевых операциях, которыми он командовал.
Главное:
Александр Сырский родился 26 июля 1965 в поселке Новинки (Владимирская область, тогда – РСФСР) в семье военнослужащего. В 1970-х годах его отца перевели на службу в Харьков, где будущий главком окончил школу.
Военное образование Сырский получал в Московском общевойсковом командном училище, а затем – в Академии Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень) и Национальном университете обороны (оперативно-стратегический уровень), которые закончил с отличием.
Воинское звание генерал-полковника Сырский получил в августе 2020 года. В марте 2022 был награжден орденом "Золотая звезда" и получил звание Героя Украины за успешную оборону Киевщины. В августе 2024 года президент Владимир Зеленский присвоил Александру Сырскому звание генерала.
Александр Сырский имеет большой опыт боевых действий против российских сил, начиная с 2014 года.
В должности руководителя штаба АТО он участвовал в одной из самых сложных операций – выходе из Дебальцево на Донетчине, где под его командованием находилось около 4,5 тысячи военных, которым противостояло до 20 тысяч боевиков. За эту операцию он получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени и звание генерал-лейтенанта.
С первых дней полномасштабного вторжения в 2022 году Александр Сырский находился в эпицентре событий. Он возглавлял оборону Киева в марте-апреле 2022 года. Под его руководством были созданы два кольца обороны столицы, разрушены мостовые переходы в Киевской области и взорвана плотина на реке Ирпень, что помешало наступлению врага.
В сентябре 2022 года Александр Сырский руководил контрнаступлением ВСУ на Харьковщине, что привело к освобождению сотен населенных пунктов, в частности Изюма, Балаклеи, Купянска, а также Лимана и Святогорска в Донецкой области.
В должности командующего Сухопутными войсками Сырский отвечал за оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица", командуя оборонными операциями в Соледаре, Бахмуте и Авдеевке.
Битва за Бахмут стала одной из самых изнурительных, однако, по словам Сырского, "Украина обескровливала противника", нанеся ему колоссальные потери.
Летом 2024 года под командованием генерала Сырского началась Курская операция, ставшая первым наступлением ВСУ на территорию России.
Целью этой операции было отвлечь российские войска от наступательных операций на Сумском и Харьковском направлениях, заставить Россию перейти в оборону на собственной территории и нейтрализовать угрозу для украинских подразделений.
"Нас жестко критиковали, потому что мы оборонялись и отступали. Мне пришлось сделать что-то, скажем так, чрезвычайное", – рассказал главком о планировании Курской операции.
По словам Сырского, в ходе операции были убиты или ранены по меньшей мере 80 тысяч российских военнослужащих. Курское наступление привело к росту морального духа среди украинских военных и гражданских, которые "отчаянно ждали новостей о продвижении на фронте".
Генерал считает, что Курская операция помешала стремлениям России захватить больше территорий и ослабила давление на некоторых участках восточного фронта.
Александр Сырский был дважды женат. С первой женой Аллой познакомился во время службы в Харьковской области. От этого брака у него есть сын Антон, который после развода родителей вместе с матерью эмигрировал в Австралию. В нынешнем втором браке с Тамарой Харченко родился второй сын главкома – Александр.
Родители Сырского и его младший брат проживают в России, однако он перестал посещать родственников после 1991 года, а в последний раз ездил в РФ в 2000 году на похороны бабушки.
Накануне 60-летнего юбилея Александр Сырский дал интервью The Washington post, в котором на вопрос журналистов ответил, что не думает уходить в отставку, несмотря на достижение предельного возраста для военной службы.
Главком рассказал, что находится в хорошей физической форме, и все еще может сделать 100 отжиманий без перерыва. Хотя и в окружении Сырского говорят, что он "редко – если вообще когда-нибудь – спит".
В более ранних интервью Александр Сырский говорил, что спит по 4-5 часов, регулярно занимается спортом и даже установил для этого тренажеры в штабе.
В разговоре с WP Сырский отметил, что его мотивирует "понимание личной роли в процессе защиты нашего населения, наших граждан", и он осознает необходимость "делать больше и лучше".
По словам военачальника, несмотря на годы работы на высших должностях комфортнее всего он чувствует себя рядом с пехотой на передовой. Поэтому помощники ожидают, что именно там Сырский проведет свое 60-летие. На вопрос, так ли это, генерал ответил со смехом: "Это зависит от Бога и моего президента".
При подготовке использовались: информация портала Министерства обороны Украины, Википедия, публикации АрмияInform, The Guardian, интервью Александра Сырского ВВС и The Washington post.
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