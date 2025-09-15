UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Сирський звільнив командувачів двох корпусів, - Генштаб

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирішив звільнити з посад командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу - Максима Кітугіна.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Як зазначили у Генштабі, такі кадрові рішення головнокомандувача пов'язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами.

Наслідками неефективного керівництва стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках.

Зазначені офіцери продовжать службу на інших посадах, ідеться в коментарі з Головного управління комунікацій ЗСУ.

Кадрові зміни у ЗСУ

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових змін у керівництві ЗСУ.

Зокрема, генерала-майора Михайла Драпатого було звільнено з посади командувача Сухопутних військ і переведено на позицію командувача Об’єднаних сил. Замість полковника Вадима Сухаревського керувати Силами безпілотних систем призначили майора Роберта "Мадяра" Бровді. Сам же Сухаревський відтепер буде заступником командувача оперативного командування “Схід".

Генерала-майора Ігоря Скибюка звільнили з посади командувача Десантно-штурмових військ і перепризначили заступником начальника ГШ. Замість нього в ДШВ призначили бригадного генерала Олега Апостола, який до цього був заступником головкома.

Детальніше про перестановки у ЗСУ - у матеріалі РБК-Україна.

Збройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна в УкраїніОлександр Сирський