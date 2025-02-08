Сирський зустрівся з новим головою Військового комітету НАТО

Сирський під час розмови привітав Драгоне із призначенням на найвищу військову посаду в Північноатлантичному альянсі.

"Переказав слова щирої вдячності НАТО за підтримку та сприяння у наданні міжнародної військової допомоги, яка є життєво важливою для продовження нашої боротьби. Це також включає нещодавно створену Спеціальну місію НАТО з безпекової допомоги та підтримки для України (NSATU)", - додав головнокомандувач.

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне (t.me/osirskiy)

Водночас Сирський розповів, що проінформував адмірала Драгоне про поточні потреби Сил оборони України в озброєнні та військовій техніці та про ситуацію на лінії бойового зіткнення, яка залишається складною.

"На цьому тлі ми проводимо реформу для покращення системи управління військами в зоні бойових дій. Переводимо їх на корпусну систему, щоб підвищити ефективність управління. Водночас потребуємо підсилення бойових бригад зброєю та військовою технікою", - додав він.