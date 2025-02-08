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Сирський зустрівся з новим головою Військового комітету НАТО

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне (t.me/osirskiy)
Автор: Каріна Левицька

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з головою Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Розмова відбулась в рамках першого візиту нового голови в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський під час розмови привітав Драгоне із призначенням на найвищу військову посаду в Північноатлантичному альянсі.

"Переказав слова щирої вдячності НАТО за підтримку та сприяння у наданні міжнародної військової допомоги, яка є життєво важливою для продовження нашої боротьби. Це також включає нещодавно створену Спеціальну місію НАТО з безпекової допомоги та підтримки для України (NSATU)", - додав головнокомандувач.

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне (t.me/osirskiy)

Водночас Сирський розповів, що проінформував адмірала Драгоне про поточні потреби Сил оборони України в озброєнні та військовій техніці та про ситуацію на лінії бойового зіткнення, яка залишається складною.

"На цьому тлі ми проводимо реформу для покращення системи управління військами в зоні бойових дій. Переводимо їх на корпусну систему, щоб підвищити ефективність управління. Водночас потребуємо підсилення бойових бригад зброєю та військовою технікою", - додав він.

Нагадаємо, що у 2023 році міністри оборони країн-членів НАТО обрали головнокомандувача оборони Італії адмірала Джузеппе Каво Драгоне новим главою військового комітету.

Детальніше про його призначення можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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