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Сырский встретился с новым председателем Военного комитета НАТО

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне (t.me/osirskiy)
Автор: Карина Левицкая

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с председателем Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Разговор состоялся в рамках первого визита нового председателя в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сырский во время разговора поздравил Драгоне с назначением на высшую военную должность в Североатлантическом альянсе.

"Передал слова искренней благодарности НАТО за поддержку и содействие в предоставлении международной военной помощи, которая является жизненно важной для продолжения нашей борьбы. Это также включает недавно созданную Специальную миссию НАТО по безопасности помощи и поддержки для Украины (NSATU)", - добавил главнокомандующий.

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне (t.me/osirskiy)

В то же время Сырский рассказал, что проинформировал адмирала Драгоне о текущих потребностях Сил обороны Украины в вооружении и военной технике и о ситуации на линии боевого соприкосновения, которая остается сложной.

"На этом фоне мы проводим реформу для улучшения системы управления войсками в зоне боевых действий. Переводим их на корпусную систему, чтобы повысить эффективность управления. В то же время нуждаемся в усилении боевых бригад оружием и военной техникой", - добавил он.

Напомним, что в 2023 году министры обороны стран-членов НАТО избрали главнокомандующего обороны Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне новым главой военного комитета.

Подробнее о его назначении можно узнать в материале РБК-Украина.

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