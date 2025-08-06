Сирський зробив заяву у річницю Курської операції та назвав втрати РФ за рік боїв

Головком зазначив, що Курську операція була відповіддю на підготовку ворогом нової наступальної кампанії на півночі Слобожанщини.

"Після ретельного планування операції наші підрозділи змогли прорвати ворожу оборону, зайти глибоко в тил противника та зірвати його логістику. На піку операції Збройні сили України контролювали до 1300 км кв. території Курської області", - зазначив Сирський.

Операція у Курській області змусила росіян перекинути значні резерви, що послабило тиск на інших напрямках фронту. Тоді Сили оборони не дали ворогу реалізувати плани наступу та сформували буферну зону, завдяки чому Суми і Харків - вільні.

Втрати Росії та КНДР

Як повідомив Сирський, протягом року в зоні відповідальності угруповання військ "Курськ" Сили оборони завдали противнику важких втрат. Російська армія загалом втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими. З них близько 4 тисячі - громадяни КНДР.

Також знищено або пошкоджено 7236 одиниць озброєння та військової техніки РФ:

11 танків,

1083 ББМ,

907 артсистем,

1 літак,

3 гелікоптери,

15 засобів ППО,

2795 одиниць автотранспорту.

Крім того, українські захисники взяли у полон 1018 російських військовослужбовців. Це дозволило повернути додому сотні українських воїнів, зокрема тих, хто перебував у полоні з 2022 року.

Цілі - виконані

Головком ЗСУ наголосив, що наступальна операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей, визначених вищим керівництвом.

"Фактично, противник отримав змогу відновлювати втрачені позиції і райони тільки після того, як залучив війська КНДР, значно наростив своє угруповання, переніс на Курщину основну інтенсивність застосування керованих авіабомб", - додав він.

Сирський подякував всім воїнам, які брали й беруть участь у проведенні операції на Курщині.

"Схиляю голову, згадуючи побратимів, котрі в ході Курської операції віддали за Україну найдорожче - свої життя. Ми продовжуємо боротися, тримаючи стрій із пам’яттю про тих, хто не повернувся, але залишився з нами - у нашій справі, у нашій перемозі", - підкреслив головком.

За його словами, станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання.



Фото: карти боїв у Курській області (скриншот deepstatemap.live)