Сирський зробив заяву у річницю Курської операції та назвав втрати РФ за рік боїв

Сили оборони розпочали Курську операцію рік тому - 6 серпня 2024 року. За цей час Росія втратила понад 77 тисяч військових убитими й пораненими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Facebook.
Головком зазначив, що Курську операція була відповіддю на підготовку ворогом нової наступальної кампанії на півночі Слобожанщини.
"Після ретельного планування операції наші підрозділи змогли прорвати ворожу оборону, зайти глибоко в тил противника та зірвати його логістику. На піку операції Збройні сили України контролювали до 1300 км кв. території Курської області", - зазначив Сирський.
Операція у Курській області змусила росіян перекинути значні резерви, що послабило тиск на інших напрямках фронту. Тоді Сили оборони не дали ворогу реалізувати плани наступу та сформували буферну зону, завдяки чому Суми і Харків - вільні.
Як повідомив Сирський, протягом року в зоні відповідальності угруповання військ "Курськ" Сили оборони завдали противнику важких втрат. Російська армія загалом втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими. З них близько 4 тисячі - громадяни КНДР.
Також знищено або пошкоджено 7236 одиниць озброєння та військової техніки РФ:
Крім того, українські захисники взяли у полон 1018 російських військовослужбовців. Це дозволило повернути додому сотні українських воїнів, зокрема тих, хто перебував у полоні з 2022 року.
Головком ЗСУ наголосив, що наступальна операція на Курщині досягла більшості поставлених цілей, визначених вищим керівництвом.
"Фактично, противник отримав змогу відновлювати втрачені позиції і райони тільки після того, як залучив війська КНДР, значно наростив своє угруповання, переніс на Курщину основну інтенсивність застосування керованих авіабомб", - додав він.
Сирський подякував всім воїнам, які брали й беруть участь у проведенні операції на Курщині.
"Схиляю голову, згадуючи побратимів, котрі в ході Курської операції віддали за Україну найдорожче - свої життя. Ми продовжуємо боротися, тримаючи стрій із пам’яттю про тих, хто не повернувся, але залишився з нами - у нашій справі, у нашій перемозі", - підкреслив головком.
За його словами, станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання.
Фото: карти боїв у Курській області (скриншот deepstatemap.live)
Нагадаємо, що Північна Корея фактично приєдналася до війни РФ проти України. Пхеньян відправив до Росії понад 10 тисяч військових, які були сформовані у Курській області та залучені до бойових дій проти України.
Крім того, Північна Корея постачає Росії також і озброєння, а саме боєприпаси, артилерійські системи, балістичні ракети, які використовуються для обстрілів українських міст.
Розвідка Південної Кореї також раніше повідомляла, що КНДР готує нову партію солдатів для Росії. За даними CNN, Північна Корея може направити ще 30 тисяч військових на війну проти України.