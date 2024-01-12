Сирський про зимовий наступ Росії: росіяни зазнають невдач

Відповідаючи на питання стосовно зимового наступу російської армії, Сирський відзначив: "Я би більше сказав, що наступ російської армії зазнає невдачі".

"Вони неодноразово визначали для себе терміни захоплення тих чи інших населених пунктів, виходи на певні рубежі, потім їх переносили - ці задачі в них дійсно провалені", - додав він.

Водночас командувач Сухопутних військ зауважив, що росіяни продовжують наступити на декількох напрямках та мають ресурси для цього.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 12 січня, наші військові відбили 13 атак противника на Мар'їнському напрямку. Зокрема Збройні сили України розширюють плацдарм на Херсонському напрямку.

Як розповідав Сирський, наразі ворог продовжує наступальні дії на:

Куп'янському;

Лиманському;

Бахмутському напрямках.

Попри усе наші воїни міцно тримають оборонні рубежі та завдають росіянам значних втрат.

Також, за словами командувача, наразі спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на Сіверському напрямку.