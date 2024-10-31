Сирський зідзвонився з командувачем військ США у Європі Каволі: про що була розмова

"Головною темою нашої розмови була поточна ситуація на фронті. Ворог, використовуючи кількісну перевагу в особовому складі і техніці, продовжує інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках", - розповів він.

Як зазначив Сирський, наразі вздовж усієї лінії фронту тривають важкі бої високої інтенсивності.

"Саме тому у розмові з генералом Каволі вкотре наголосив на важливості посилення військово-технічної підтримки Збройних Сил України", - зазначив генерал.

Під час розмови генерали також обмінялися думками щодо невідкладного та жорсткого реагування міжнародного співтовариства на залучення північно-корейського військового контингенту до бойових дій на стороні Москви.