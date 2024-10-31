UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Сирський зідзвонився з командувачем військ США у Європі Каволі: про що була розмова

Фото: генерали Олександр Сирський та Крістофер Каволі (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Главнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зідзвонився з командувачем Збройних Сил США в Європі генералом Крістофером Каволі. Говорили про ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал генерала Олександра Сирського.

"Головною темою нашої розмови була поточна ситуація на фронті. Ворог, використовуючи кількісну перевагу в особовому складі і техніці, продовжує інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках", - розповів він.

Як зазначив Сирський, наразі вздовж усієї лінії фронту тривають важкі бої високої інтенсивності.

"Саме тому у розмові з генералом Каволі вкотре наголосив на важливості посилення військово-технічної підтримки Збройних Сил України", - зазначив генерал.

Під час розмови генерали також обмінялися думками щодо невідкладного та жорсткого реагування міжнародного співтовариства на залучення північно-корейського військового контингенту до бойових дій на стороні Москви.

Ситуація на фронті в Україні

За даними на 31 жовтня на фронті відбулося 145 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському напрямку.

Зокрема, як зазначають у звіті аналітики Інституту вивчення війни, окупанти просунулися в Курській області РФ, на схід від Куп'янська, на південний схід від Часового Яру, у напрямку Покровська, Курахового та в районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна в Україні