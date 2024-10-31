Сирський зідзвонився з командувачем військ США у Європі Каволі: про що була розмова

Главнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зідзвонився з командувачем Збройних Сил США в Європі генералом Крістофером Каволі. Говорили про ситуацію на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал генерала Олександра Сирського.
"Головною темою нашої розмови була поточна ситуація на фронті. Ворог, використовуючи кількісну перевагу в особовому складі і техніці, продовжує інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках", - розповів він.
Як зазначив Сирський, наразі вздовж усієї лінії фронту тривають важкі бої високої інтенсивності.
"Саме тому у розмові з генералом Каволі вкотре наголосив на важливості посилення військово-технічної підтримки Збройних Сил України", - зазначив генерал.
Під час розмови генерали також обмінялися думками щодо невідкладного та жорсткого реагування міжнародного співтовариства на залучення північно-корейського військового контингенту до бойових дій на стороні Москви.
За даними на 31 жовтня на фронті відбулося 145 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському напрямку.
Зокрема, як зазначають у звіті аналітики Інституту вивчення війни, окупанти просунулися в Курській області РФ, на схід від Куп'янська, на південний схід від Часового Яру, у напрямку Покровська, Курахового та в районі кордону Донецької та Запорізької областей.
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