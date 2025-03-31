Сирський назвав важливі досягнення ЗСУ у березні

Ситуація на фронті у березні

"Завдяки прийнятим управлінським рішенням та стійкості українських воїнів цю задачу частково вдалося виконати, зокрема, що стосується Покровського напрямку. Тут, в операційній зоні ОТУ "Донецьк", противник зосереджує основні наступальні зусилля, однак, фактично буксує на місці", - написав Сирський.

За його словами, там, де це можливо, українські війська застосовують тактику активної оборони. А на деяких ділянках фронту навіть просуваються вперед, покращуючи таким чином тактичне становище. ЗСУ відновлюють десятки позицій і сковують значні сили противника.

З початку березня, артилерія Сил оборони виконала близько 100 тисяч вогневих завдань, оператори дронів - понад 81,7 тисячі бойових спеціальних завдань, включно із 158 ураженнями засобами DeepStrike.

"Під час наради заслухав доповіді начальників органів військового управління щодо проблемних питань – комплектування підрозділів та відновлення їхньої боєздатності, формування нових армійських корпусів, логістики та ремонту військової техніки тощо. Визначив завдання на квітень", - повідомив головком.

Покращення у ЗСУ

Сирський звернув увагу на необхідність збільшення кількості дронів на оптоволокні, які будуть стійкими до ворожих засобів РЕБ. А також визначив завдання щодо комплектування бойових бригад особовим складом. Він наголосив на потребі підвищення якості підготовки, адже від цього напряму залежить збереження життя воїнів.

Зокрема, було осучаснено курс БЗВП. тепер його тривалість становить 1,5 місяця. Було запроваджено обов’язковий адаптивний період новачків у бойових бригадах.

Сирський розповів, що це вже дає позитивні результати, адже цього місяця було зафіксовано зниження втрат порівняно з попередніми.

"Однак, ще є над чим працювати. Варто досягати найвищих стандартів підготовки. Окремо наголосив на проблемах розвитку та поставив задачу максимально збільшити бойові можливості бригад", - написав він.

Іншим важливим питанням, яке було розглянуто на нараді, було утримання і підготовка озброєння до експлуатації в умовах весняно-літнього сезону. Підвищення захисту різних видів військової техніки від FPV-дронів та максимальне використання бойових можливостей техніки.

Втрати РФ в Україні

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російські війська зазнають значних втрат у війні проти України.

Так, останню добу з 30 на 31 березня, російська армія втратила на фронті понад 1200 солдатів і 30 артилерійських систем.