Сырский назвал важные достижения ВСУ в марте

Ситуация на фронте в марте

"Благодаря принятым управленческим решениям и устойчивости украинских воинов эту задачу частично удалось выполнить, в частности, что касается Покровского направления. Здесь, в операционной зоне ОТГ "Донецк", противник сосредотачивает основные наступательные усилия, однако, фактически буксует на месте", - написал Сырский.

По его словам, там, где это возможно, украинские войска применяют тактику активной обороны. А на некоторых участках фронта даже продвигаются вперед, улучшая таким образом тактическое положение. ВСУ восстанавливают десятки позиций и сковывают значительные силы противника.

С начала марта, артиллерия Сил обороны выполнила около 100 тысяч огневых задач, операторы дронов - более 81,7 тысячи боевых специальных задач, включая 158 поражений средствами DeepStrike.

"Во время совещания заслушал доклады начальников органов военного управления по проблемным вопросам - комплектование подразделений и восстановление их боеспособности, формирование новых армейских корпусов, логистики и ремонта военной техники и тому подобное. Определил задачи на апрель", - сообщил главком.

Улучшения в ВСУ

Сырский обратил внимание на необходимость увеличения количества дронов на оптоволокне, которые будут устойчивыми к вражеским средствам РЭБ. А также определил задачи по комплектованию боевых бригад личным составом. Он отметил необходимость повышения качества подготовки, ведь от этого напрямую зависит сохранение жизни воинов.

В частности, был осовременен курс БЗВП. теперь его продолжительность составляет 1,5 месяца. Был введен обязательный адаптивный период новичков в боевых бригадах.

Сырский рассказал, что это уже дает положительные результаты, ведь в этом месяце было зафиксировано снижение потерь по сравнению с предыдущими.

"Однако, еще есть над чем работать. Стоит достигать высоких стандартов подготовки. Отдельно отметил проблемы развития и поставил задачу максимально увеличить боевые возможности бригад", - написал он.

Другим важным вопросом, который был рассмотрен на совещании, было содержание и подготовка вооружения к эксплуатации в условиях весенне-летнего сезона. Повышение защиты различных видов военной техники от FPV-дронов и максимальное использование боевых возможностей техники.

Потери РФ в Украине

Напомним, с начала полномасштабного вторжения российские войска несут значительные потери в войне против Украины.

Так, последние сутки с 30 на 31 марта, российская армия потеряла на фронте более 1200 солдат и 30 артиллерийских систем.