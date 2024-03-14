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Сирський на Запорізькому напрямку: ротація на передовій дозволить стабілізувати обстановку

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Автор: Валерія Поліщук

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прибув у Запорізьку область. Він продовжує роботу в бригадах, які тримають оборону на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"Продовжив роботу в бригадах, які тримають оборону на Запорізькому напрямку. Оперативна обстановка в цьому районі знаходиться під нашим контролем", - заявив він. 

Сирський зазначив, що росіяни продовжують атакувати позиції Сил оборони України в районах Роботине, Вербове, але без особливого успіху.

"Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів. За таких обставин ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою", - заявив він. 

Головнокомандувач ЗСУ додав, що в таких умовах надійний захист українських військовослужбовців можуть забезпечити тільки сучасні та потужні засоби РЕБ, роль та значення яких постійно зростає.

"Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу", - зазначив він. 

При цьому він заявив, що попри доволі складну обстановку на всій лінії фронту, ЗСУ вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї.

"Це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів. В ході роботи прийняв всі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей наших бригад", - додав Сирський. 

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 79 бойових зіткнень. Ворог атакує на трьох напрямках у Донецькій області.

Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що позиційні бої тривали на Куп'янському напрямку та біля Кремінної, на Бахмутському напрямку, в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, поблизу Роботиного та біля Кринок. Російські окупанти безрезультатно намагалися здійснити рейд на правий берег Херсонської області і трохи просунулися на Авдіївському напрямку.

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Збройні сили УкраїниВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниОлександр Сирський