Сирський закликав вступати до лав ЗСУ: мусимо не забувати про обов’язки

Конституція України передбачає не лише права та свободи, але й обов'язки. Один з таких обов'язків є захист батьківщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Telegram.
Головком звернувся до громадян у День Конституції України.
"Насамперед, вітаю українських захисників і захисниць, які боронять незалежність, державний суверенітет, недоторканність наших кордонів. Дякую вам, дорогі воїни! Саме завдяки вам ми сьогодні можемо відзначати це велике національне свято, маючи власну державу", - зазначив він.
Сирський також нагадав, що Конституція передбачає не лише права і свободи, але й покладає на кожного громадянина обов’язки. Зокрема, стаття 65 Конституції України встановлює, що захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Він закликав українців приєднуватися до українського війська для боротьби з російським загарбником.
"Шануючи права - мусимо не забувати про обв’язки. Ніхто крім нас не захистить Україну! Тому закликаю усіх громадян ставати до лав Сил оборони", - наголосив Сирський.
Сьогодні, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції. Головний державний документ був ухвалений через 5 років після проголошення незалежності у 1996 році.
Проєкт Конституції понад 15 разів змінювався і доповнювався через суперечки та розбіжності. Перед другим читанням було понад 6 тисяч правок.
Детальніше про ухвалення Конституції та значення свята - у матеріалі РБК-Україна.
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