Сырский призвал вступать в ряды ВСУ: должны не забывать об обязанностях

Конституция Украины предусматривает не только права и свободы, но и обязанности. Одной из таких обязанностей является защита родины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.
Главком обратился к гражданам в День Конституции.
"Прежде всего, поздравляю украинских защитников и защитниц, защищающих независимость, государственный суверенитет, неприкосновенность наших границ. Благодарю вас, дорогие воины! Именно благодаря вам мы сегодня можем отмечать этот большой национальный праздник, имея собственное государство", - отметил он.
Сырский также напомнил, что Конституция предусматривает не только права и свободы, но и возлагает на каждого гражданина обязанности. В частности, статья 65 Конституции устанавливает, что защита отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины.
Он призвал украинцев присоединяться к украинскому войску для борьбы с российским захватчиком.
"Соблюдая права - должны не забывать об обязанностях. Никто кроме нас не защитит Украину! Поэтому призываю всех граждан ставать в ряды Сил обороны", - подчеркнул Сырский.
Сегодня, 28 июня, в Украине отмечается День Конституции. Главный государственный документ был принят через 5 лет после провозглашения независимости в 1996 году.
Проект Конституции более 15 раз менялся и дополнялся из-за споров и разногласий. Перед вторым чтением было более 6 тысяч поправок.
Детальнее о принятии Конституции и значении праздника - в материале РБК-Украина.
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