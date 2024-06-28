Сырский призвал вступать в ряды ВСУ: должны не забывать об обязанностях

Главком обратился к гражданам в День Конституции.

"Прежде всего, поздравляю украинских защитников и защитниц, защищающих независимость, государственный суверенитет, неприкосновенность наших границ. Благодарю вас, дорогие воины! Именно благодаря вам мы сегодня можем отмечать этот большой национальный праздник, имея собственное государство", - отметил он.

Сырский также напомнил, что Конституция предусматривает не только права и свободы, но и возлагает на каждого гражданина обязанности. В частности, статья 65 Конституции устанавливает, что защита отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины.

Он призвал украинцев присоединяться к украинскому войску для борьбы с российским захватчиком.

"Соблюдая права - должны не забывать об обязанностях. Никто кроме нас не защитит Украину! Поэтому призываю всех граждан ставать в ряды Сил обороны", - подчеркнул Сырский.