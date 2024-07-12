Сирський вніс зміни до курсу підготовки для військових: що нового

Військові Збройних сил України вивчатимуть норми міжнародного гуманітарного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
В умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України та на виконання взятих нашою державою міжнародних зобов’язань, Головнокомандувач Збройних сил України прийняв рішення щодо впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов’язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів).
За словами Генштабу, це рішення є частиною комплексного підходу щодо забезпечення високого рівня правової культури та підготовки військовослужбовців, оскільки керівництво Збройних сил України приділяє особливу увагу дотриманню норм міжнародного гуманітарного права у всіх аспектах військової діяльності.
"Реалізація зазначеного рішення сприятиме підвищенню рівня правової культури серед військовослужбовців та спрямоване на забезпечення їхньої готовності діяти відповідно до міжнародних стандартів", - зауважили в штабі.
Нагадаємо, що від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти неодноразово порушували закони та звичаї війни. Російські військові вбивали та брали в полон цивільних українців, а також викрадали дітей та вбивали полонених.
До при кладу нещодавно стало відомо, що росіяни знову розстріляли українських військовополонених біля Роботиного.
Зауважимо, що загалом від часу повномасштабного вторгнення українські правоохоронці зафіксували понад 60 випадків страт українських військових російськими окупантами.
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