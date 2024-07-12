Сырский внес изменения в курс подготовки для военных: что нового

В условиях продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и во исполнение взятых нашим государством международных обязательств, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины принял решение о внедрении в курс подготовки для военнослужащих обязательного блока по изучению норм международного гуманитарного права (права вооруженных конфликтов).

По словам Генштаба, это решение является частью комплексного подхода по обеспечению высокого уровня правовой культуры и подготовки военнослужащих, поскольку руководство Вооруженных сил Украины уделяет особое внимание соблюдению норм международного гуманитарного права во всех аспектах военной деятельности.

"Реализация указанного решения будет способствовать повышению уровня правовой культуры среди военнослужащих и направлено на обеспечение их готовности действовать в соответствии с международными стандартами", - отметили в штабе.

