Сирський відвідав військових, які захищають Бахмут

Як повідомляється, в ході роботи командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань, надав допомогу у їх вирішенні та підтримав військовослужбовців, які мужньо відбивають атаки ворога.

Сирський також подякував всім захисникам, відзначивши їх надзвичайну стійкість та героїзм та нагородив кращих захисників цінними подарунками.

"Основні зусилля російські окупанти зосередили на захопленні Бахмута та його оточенні. Бої ідуть навколо самого міста та на його околицях, - йдеться в повідомленні Сухопутних військ.