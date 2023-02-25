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Сирський відвідав військових, які захищають Бахмут

Фото: Сирський відвідав військових, які захищають Бахмут (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Тетяна Степанова

Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини Сил оборони, які захищають Бахмут та підступи до нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ.

Як повідомляється, в ході роботи командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань, надав допомогу у їх вирішенні та підтримав військовослужбовців, які мужньо відбивають атаки ворога.

Сирський також подякував всім захисникам, відзначивши їх надзвичайну стійкість та героїзм та нагородив кращих захисників цінними подарунками.

"Основні зусилля російські окупанти зосередили на захопленні Бахмута та його оточенні. Бої ідуть навколо самого міста та на його околицях, - йдеться в повідомленні Сухопутних військ.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська продовжили наступальні дії навколо Бахмута. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Бахмута

Також раніше ми писали, що окупаційні війська поблизу Бахмута змінюють тактику. Вони кидають у бій піхоту, а не артилерію чи іншу техніку.

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