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Сырский посетил военных, которые защищают Бахмут

Фото: Сырский посетил военных, которые защищают Бахмут (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Татьяна Степанова

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части Сил обороны, которые защищают Бахмут и подступы к нему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск.

Как сообщается, в ходе работы командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский проверил состояние дел в подчиненных подразделениях, заслушал командиров подразделений по проблемным вопросам, оказал помощь в их решении и поддержал военнослужащих, мужественно отражающих атаки врага.

Сырский также поблагодарил всех защитников, отметив их чрезвычайную стойкость и героизм и наградил лучших защитников ценными подарками.

"Основные усилия российские оккупанты сосредоточили на захвате Бахмута и его окружении. Бои идут вокруг самого города и в его окрестностях, - говорится в сообщении Сухопутных войск.

Напомним, 24 февраля российские войска продолжили наступательные действия вокруг Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Бахмута.

Также ранее мы писали, что оккупационные войска вблизи Бахмута меняют тактику. Они бросают в бой пехоту, а не артиллерию или другую технику.

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