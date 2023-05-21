Сирський відвідав передову під Бахмутом та спланував з командирами подальші кроки

Збройні сили України наразі контролюють околиці Бахмута. Надалі це надасть можливості входу в місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Східного угруповання військ Олександра Сирського.

"Відвідав наших воїнів та командирів на передовій. Подякував та відзначив воїнів 3 ОШБр, 5 ОШБр 30 ОМБр, 56 ОМПБр, 93 ОМБр, які щоденно нищать ворога", - повідомив Сирський.

За його словами, сили оборони продовжують наступальні дії на флангах поблизу Бахмуту.

"Попри те, що ми зараз контролюємо околиці міста, значення його оборони не втрачає свого сенсу. Надалі це надасть нам можливості входу в місто, коли відбудеться зміна оперативної обстановки на фронті", - наголосив він.

Командувач Східного угруповання військ також повідомив, що під час роботи, він спільно з командирами детально спланували подальші дії та стратегію, та наголосив, що оборонна операція триває.

Ситуація в Бахмуті

Голова приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин заявив вчора, 20 травня, про повний контроль над містом, що нібито був досягнутий його найманими бійцями. Проте, українські чиновники та президент категорично спростували ці заяви, стверджуючи, що військові Збройних Сил України все ще перебувають у Бахмуті, а бойові дії тривають.

Сьогодні, заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові утримують місто в напівоточенні та продовжують контролювати певну частину міста.

Варто відзначити, що бійці 3-ї окремої штурмової бригади повідомили, що зуміли просунутись ще на 700 метрів углиб околиць Бахмута.

РБК-Україна розкривало усі подробиці щодо ситуації довкола Бахмуту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.