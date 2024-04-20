Сирський та Умєров зустрілися з новим командувачем армії Данії

"Відбувся візит у Київ новопризначеного командувача оборони Данії Генерала Майкла Віґґерса Гілдґаарда. З першого дня повномасштабного вторгнення Данія була на боці України, на боці захисту демократії та свободи", - зазначив головком.

На зустрічі також був присутній міністр оборони України Рустем Умєров.

Під час зустрічі командувачі обговорили нагальні потреби української армії на різних напрямках, шляхи і можливості для подальшої підтримки з боку данського уряду.

"Користуючись нагодою, подякував данському уряду та народу за системну підтримку українського війська", - додав Сирський.

Фото: Сирський та Умєров зустрілися з командувачем армії Данії (t.me/osirskiy)