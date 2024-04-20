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Сирський та Умєров зустрілися з новим командувачем армії Данії

Фото: Сирський та Умєров зустрілися з командувачем армії Данії (t.me/osirskiy)
Автор: Наталія Юрченко

Новий командувач оборони Данії Майкл Віґґерс Гілдґаард прибув до України. Генерал зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сирського у Telegram.

"Відбувся візит у Київ новопризначеного командувача оборони Данії Генерала Майкла Віґґерса Гілдґаарда. З першого дня повномасштабного вторгнення Данія була на боці України, на боці захисту демократії та свободи", - зазначив головком.

На зустрічі також був присутній міністр оборони України Рустем Умєров.

Під час зустрічі командувачі обговорили нагальні потреби української армії на різних напрямках, шляхи і можливості для подальшої підтримки з боку данського уряду.

"Користуючись нагодою, подякував данському уряду та народу за системну підтримку українського війська", - додав Сирський.

 

Фото: Сирський та Умєров зустрілися з командувачем армії Данії (t.me/osirskiy)

 

Допомога Данії

Данія є однієї з країн-партнерів України. Вона надала військову та гуманітарну допомогу, підтримує санкції проти Росії. Також між Данією та Україною був укладений договір про гарантії безпеки.

Відомо, що Данія приєдналася до авіаційної коаліції з навчання та передачі винищувачів F-16. Також країна передала українській армії всю свою артилерію.

Крім того, Данія стала першою країною, яка закупить зброю для ЗСУ в українських виробників.

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ДаніяРустем УмєровОлександр Сирський