Сырский и Умеров встретились с новым командующим армией Дании

Помощь Дании

Дания является одной из стран-партнеров Украины. Она предоставила военную и гуманитарную помощь, поддерживает санкции против России. Также между Данией и Украиной был заключен договор о гарантиях безопасности.

Известно, что Дания присоединилась к авиационной коалиции по обучению и передаче истребителей F-16. Также страна передала украинской армии всю свою артиллерию.

Кроме того, Дания стала первой страной, которая закупит оружие для ВСУ у украинских производителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.