Сирський та Умєров доповіли Зеленському щодо постачання зброї від партнерів

За словами Зеленського, постачання західної зброї дозволило українським військовим стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку.

"Заслухав доповідь головкома Сирського та міністра оборони України Умєрова щодо забезпечення наших сил, постачання від партнерів. Головком та міністр доповіли також про свої контакти з партнерами, і наші очікування. Ми вдячні за затверджені пакети, але вони нам потрібні повністю й на полі бою – без затримок", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що зараз дуже важливо, щоб усе те, про що він домовився з президентом США Джо Байденом, було реалізовано.

Дозвіл на удари по території РФ

Після наступу росіян на Харківську область на початку травня і масованих обстрілів прикордонних населених пунктів і Харкова керованими авіабомбами, Україна звернулася до країн НАТО і США з проханням дозволити завдавати удари по цілях на території РФ, зокрема винищувачам Су-34 і Су-35, які запускали фугасні та керовані авіабомби.

Спочатку США відмовляли в таких діях. Однак після того, як більшість країн НАТО надали дозвіл на використання своєї зброї проти агресора, Білий дім схвалив обстріли американською зброєю, обмеживши радіус дії до кордону Харківської та Бєлгородської областей. Також українським військовим заборонили використовувати балістичні ракети ATACMS.

21 червня радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні дозволено "відповідати ударом тим, хто атакує її з-за кордону", і що "це питання розуміння, а не географії".

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