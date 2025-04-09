Сирський про скандальну статтю NYT щодо провалу контрнаступу: Це не відповідає дійсності

Що передувало

Нещодавно видання The New York Times випустило статтю у якій йшлось про те, що Валерій Залужний, який тоді був головнокомандувачем ЗСУ, пропонував план, у якому мав відбутись штурм у напрямку південного міста Мелітополь. Ці дії дозволили б перерізати російські лінії постачання.

Однак Сирський, який тоді був командувачем ОСУВ "Хортиця", пропонував провести контрнаступ на Бахмутському напрямку, зокрема спробувати деокупувати Бахмут. Тоді президент України Володимир Зеленський підтримав Сирського. Українські сили були розділені між двома головними фронтами замість одного.

Що каже Сирський

У Сирського попросили прокоментувати статтю і те, що на думку американців це нібито стало причиною неуспіху контрнаступу.

"Кожен наш офіцер, генерал, який брав участь у бойових діях, знає, що це взагалі не відповідає дійсності", - відповів Сирський.

За його словами, Україна дійсно вела наступ південніше Бахмута. Однак проводили наступальні дії дві бригади зі складу угруповання.

"Якби ми мали п’ять бригад, думаю, що і Бахмут, і Соледар були б звільнені. Причому противник сам пішов би з них. Тому що задум цієї операції полягав у тому, що три основні дороги, по яких здійснювалося логістичне забезпечення цього угруповання, були б перерізані нами", - сказав головком.

Він розповів, що вже під час планування контрнаступу було зрозуміло, що сил недостатньо. Адже у розпорядженні було лише дві бригади без додаткових боєприпасів. Тобто їх кількість була в межах того, що постачалося для ведення звичайних дій в звичайному режимі.

Однак розрахунок був на несподіванку і те, що українські військові "авантюристичними, але сміливими діями проб’ють оборону противника". Зокрема і через те, що росіяни не були готові до контрнаступу ЗСУ.

"Ми розраховували на те, що ми зможемо просунутися, перерізати дорогу між Бахмутом та Горлівкою. Раз. Друга дорога, яку ми хотіли перерізати з одного боку, - це дорога між Бахмутом і Дебальцевим. Це основна траса, якою здійснювалося логістичне забезпечення. А від неї відходила дорога на Попасну. Це ще одна дорога, яка виходила на основну магістраль" - розповів Сирський.

Він вважає, що якби цей план вдався, то ворог був би вимушений відступати, щоб не потрапити до пастки.

"Але так не сталося. На жаль. У нас просто банально не вистачило сил і засобів", - сказав він.