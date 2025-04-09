Сырский о скандальной статье NYT о провале контрнаступления: Это не соответствует действительности

Что предшествовало

Недавно издание The New York Times выпустило статью в которой говорилось о том, что Валерий Залужный, который тогда был главнокомандующим ВСУ, предлагал план, в котором должен был состояться штурм в направлении южного города Мелитополь. Эти действия позволили бы перерезать российские линии снабжения.

Однако Сырский, который тогда был командующим ОСУВ "Хортица", предлагал провести контрнаступление на Бахмутском направлении, в частности попытаться деоккупировать Бахмут. Тогда президент Украины Владимир Зеленский поддержал Сырского. Украинские силы были разделены между двумя главными фронтами вместо одного.

Что говорит Сырский

У Сырского попросили прокомментировать статью и то, что по мнению американцев это якобы стало причиной неуспеха контрнаступления.

"Каждый наш офицер, генерал, который участвовал в боевых действиях, знает, что это вообще не соответствует действительности", - ответил Сырский.

По его словам, Украина действительно вела наступление южнее Бахмута. Однако проводили наступательные действия две бригады из состава группировки.

"Если бы мы имели пять бригад, думаю, что и Бахмут, и Соледар были бы освобождены. Причем противник сам ушел бы из них. Потому что замысел этой операции заключался в том, что три основные дороги, по которым осуществлялось логистическое обеспечение этой группировки, были бы перерезаны нами", - сказал главком.

Он рассказал, что уже во время планирования контрнаступления было понятно, что сил недостаточно. Ведь в распоряжении было только две бригады без дополнительных боеприпасов. То есть их количество было в пределах того, что поставлялось для ведения обычных действий в обычном режиме.

Однако расчет был на неожиданность и то, что украинские военные "авантюристическими, но смелыми действиями пробьют оборону противника". В том числе и из-за того, что россияне не были готовы к контрнаступлению ВСУ.

"Мы рассчитывали на то, что мы сможем продвинуться, перерезать дорогу между Бахмутом и Горловкой. Раз. Вторая дорога, которую мы хотели перерезать с одной стороны, - это дорога между Бахмутом и Дебальцево. Это основная трасса, по которой осуществлялось логистическое обеспечение. А от нее отходила дорога на Попасную. Это еще одна дорога, которая выходила на основную магистраль", - рассказал Сырский.

Он считает, что если бы этот план удался, то враг был бы вынужден отступать, чтобы не попасть в ловушку.

"Но так не произошло. К сожалению. У нас просто банально не хватило сил и средств", - сказал он.