Сирський: ситуація на фронті складна та має тенденцію до загострення

Ситуація на фронті залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог використовує свої переваги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Facebook.
Сирський розповів, що він провів чергову телефонну розмову з командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі.
"На початку розмови поінформував американського колегу про обстановку на лінії фронту. Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках", - пояснив він.
Водночас Сирський заявив, що Україна має численні дані про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ.
В ході розмови, за словами головнокомандувач зауважив, що американська сторона підтвердила неухильне дотримання взятих зобов’язань щодо забезпечення Сил оборони України задекларованою номенклатурою озброєння та військової техніки.
Нагадаємо, що раніше сьогодні Сирський повідомив, що українські захисники за місяць атакували дронами понад 52 тисячі цілей.
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