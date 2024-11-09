Сирський: ситуація на фронті складна та має тенденцію до загострення

Сирський розповів, що він провів чергову телефонну розмову з командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі.

"На початку розмови поінформував американського колегу про обстановку на лінії фронту. Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках", - пояснив він.

Водночас Сирський заявив, що Україна має численні дані про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ.

В ході розмови, за словами головнокомандувач зауважив, що американська сторона підтвердила неухильне дотримання взятих зобов’язань щодо забезпечення Сил оборони України задекларованою номенклатурою озброєння та військової техніки.