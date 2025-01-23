Сирський розповів про висновки після пів року Курської операції

"Коли ми привели успішний контрнаступ, наступальну операцію на Курському напрямку, що значно мотивувало наш особовий склад, наших військовослужбовців. Значно підняло настрій не тільки у наших військах, а ще і в суспільстві. І, скажемо, дало нам надію на те, що цей наступ буде не останній", - сказав Сирський.

Водночас він зазначив, що не можна недооцінювати ворога.

"Треба вчитися воювати, вчитися перемагати, вчитися робити висновки, можливо, з власних помилок. Ну і звичайно, треба набувати та переважати у технологічному плані. Тому що ми воюємо в першу чергу не числом, а якістю і технологіями", - додав головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, це дозволяє берегти життя військових.

"І звичайно, треба готуватися не тільки до оборони, але й наступати. Оце головний висновок", - зазначив Сирський.