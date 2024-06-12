Сирський розповів про бої в гарячих точках фронту та назвав три завдання для ЗСУ

Головком зазначив, що кілька днів працював у військових частинах на гарячих напрямках на сході України. За словами Сирського, ворог зосереджує зусилля на Покровському та Курахівському напрямках. Росіяни зосередили найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад.

Окупанти намагаються захопити населені пункти Часів Яр, Кліщіївка та Калинівка. Це дасть їм можливість просуватися у напрямку Краматорська та Словʼянська.

Також ворог штурмує Білогорівку у Луганській області та рветься до Сіверська з двох напрямків.

У Харківській області російські війська намагаються просунутися вперед в глибину українських підрозділів та створити так званий "пояс безпеки". Сирський наголосив, що у Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків.

На Запорізькому напрямку агресор атакує в районах Старомайорське та Роботине, але фактично без успіху. У районі Кринок на лівому березі Херсонської області ЗСУ продовжують утримувати плацдарм.

Головнокомандувач зазначив, що завдання для ЗСУ наразі - утримання займаних рубежів та позицій, не допущення прориву оборони, максимальне знищення живої сили та техніки ворога. За його словами, потрібно досягти переваги, зменшити втрати, змінити оборонну та наступальну психологію.

"Для цього ми зосереджуємо зусилля на підвищенні якості проведення занять з підрозділами, які проходять бойове злагодження, в ході яких відпрацьовуються питання боротьби з дронами противника та захист від них, пересування на полі бою, користування засобами РЕБ, евакуація поранених та багато інших питань, які актуальні в умовах сучасного бою", - додав головком.