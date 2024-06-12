Сырский рассказал о боях в горячих точках фронта и назвал три задания для ВСУ

Российские войска сосредотачиваются на Покровском и Кураховском направлениях фронта. Однако в Волчанске на севере Харьковской области противник увяз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.
Главком отметил, что несколько дней работал в воинских частях на горячих направлениях на востоке Украины. По словам Сырского, враг сосредотачивает усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Россияне сосредоточили наибольшее количество своих штурмовых подразделений из восьми ударных бригад.
Оккупанты пытаются захватить населенные пункты Часов Яр, Клещиевка и Калиновка. Это позволит им продвигаться в направлении Краматорска и Славянска.
Также враг штурмует Белогоровку в Луганской области и рвется к Северску из двух направлений.
В Харьковской области российские войска пытаются продвинуться вперед в глубину украинских подразделений и создать так называемый "пояс безопасности". Сырский подчеркнул, что в Волчанске противник увяз, несмотря на привлеченные сил и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений из других направлений.
На Запорожском направлении агрессор атакует в районах Старомайорское и Работино, но фактически без успеха. В районе Крынок на левом берегу Херсонской области ВСУ продолжают удерживать плацдарм.
Главнокомандующий отметил, что задачи для ВСУ - удержание занимаемых рубежей и позиций, не допущение прорыва обороны, максимальное уничтожение живой силы и техники врага. По его словам, нужно добиться преимущества, уменьшить потери, изменить оборонительную и наступательную психологию.
"Для этого мы сосредотачиваем усилия на повышении качества проведения занятий с подразделениями, проходящими боевое слаживание, в ходе которых отрабатываются вопросы борьбы с дронами противника и защита от них, передвижение на поле боя, применение средств РЭБ, эвакуация раненых и многие другие вопросы, которые актуальны в условиях современного боя", - добавил главком.
В последние месяцы российские оккупационные войска усилили атаки на фронте. Ранее захватчикам удалось захватить Авдеевку. После этого враг продолжает давить на том направлении.
Также россияне пытаются захватить город Часов Яр на Бахмутском направлении. Это откроет ему путь на Краматорскую агломерацию.
Кроме того, в течение месяца оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на севере Харьковской области. По словам представителей ВСУ, украинские войска контролируют большую часть города Волчанск на этом направлении.
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