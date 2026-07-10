Сирський: РФ хоче розширити наступ на дві області та створити "буферну зону" на півночі

Російські війська хочуть розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити "буферну зону" в північних регіонах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Сирський зазначив, що недооцінювати противника не можна. До перелому у війні ще далеко.
"Агресор не відмовився від своїх планів повної окупації Луганської та Донецької областей, прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити й збільшити "буферну зону" в північних регіонах України", - повідомив головком.
За його словами, зростає інтенсивність ракетно-дронових ударів, застосування керованих авіабомб, кількість злочинів проти мирного населення.
"Саме тому Збройні Сили України послідовно нарощують свої спроможності, щоб дати ворогу гідну відсіч і зрештою змусити Кремль до справедливого миру на наших умовах", - додав Сирський.
Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у 2026 році Росія намагалася провести ще один масштабний наступ на українському фронті. Проте ворог не досяг жодної з поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці.
Якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум 6-7.
Співвідношення штурмових дій ЗСУ до дій армії Росії наразі становить близько 40:60.
Окрім того, темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі.