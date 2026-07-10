Сирський: РФ хоче розширити наступ на дві області та створити "буферну зону" на півночі

Сирський зазначив, що недооцінювати противника не можна. До перелому у війні ще далеко.

"Агресор не відмовився від своїх планів повної окупації Луганської та Донецької областей, прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити й збільшити "буферну зону" в північних регіонах України", - повідомив головком.

За його словами, зростає інтенсивність ракетно-дронових ударів, застосування керованих авіабомб, кількість злочинів проти мирного населення.

"Саме тому Збройні Сили України послідовно нарощують свої спроможності, щоб дати ворогу гідну відсіч і зрештою змусити Кремль до справедливого миру на наших умовах", - додав Сирський.