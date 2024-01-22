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Сирський провів роботу на Бахмутському та Сіверському напрямках і доповів про обстановку

Архівне фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На Бахмутському та Сіверському напрямку в Донецькій області обстановка залишається вкрай напруженою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Продовжуємо роботу з командирами бригад на Сіверському та Бахмутському напрямках", - йдеться в заяві.

За його словами, обстановка залишається вкрай напруженою і характеризується інтенсивним застосуванням противником вогню артилерії, мінометів, ударних дронів і веденням штурмових дій.

Фото: Сирський і командири (t.me/osirskiy)

Військові підвищать ефективність оборони

Сирський під час роботи заслухав командирів щодо висновків з оцінки обстановки та пропозиції щодо подальшого ведення бойових дій. 

Також на місцях було ухвалено всі необхідні рішення для підвищення ефективності оборони та усунення проблемних питань. 

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські війська стримують ворога в Донецькій області. За минулу добу відбулося 68 бойових зіткнень.

Втрати Росії у війні в Україні до ранку понеділка, 22 січня, становили 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 376 860 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 23 ББМ і 21 артсистему.

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